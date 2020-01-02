BEŞİKTAŞ'TA BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMENE SALDIRAN KADIN İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMENE SALDIRAN KADIN İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI (1) - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMENE SALDIRAN KADIN İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI (1)

6 saat önce

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Berrak Karaoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı.

BEŞİKTAŞ'TA BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMENE SALDIRAN KADIN İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI (1), System.String[]

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Berrak Karaoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Görüntü dökümü:

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-Eriş'in mahkeme çıkışındaki görüntüsü

-ARŞİV görüntüler


- İstanbul
Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:49 Kaynak: DHA
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