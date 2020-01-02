Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın ilk kez hakim karşısına çıktı (1) - Son Dakika

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Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın ilk kez hakim karşısına çıktı (1)
6 saat önce
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Berrak Karaoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:09 Kaynak: DHA
'ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Berrak Karaoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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