Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran sanık hakim karşısına çıkıyor - Son Dakika

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldıran sanık Berrak Karaoğlu'nun yargılanmasına başlanıyor.



İstanbul Beşiktaş'ta Başörtülü öğretmen Şüdeha Nur Eriş'e saldıran tutuklu sanık Berrak Karaoğlu, 'Yaralama' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıkacak.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 Kasım 2019 da gerçekleşen olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, müşteki Şüheda Nur Eriş'in yolda yürüdüğü sırada tanımadığı Berrak Karaoğlu tarafından saldırıya uğradığı aktarılıyor.



İddianamede olaya ilişkin güvelik kamerası kayıtlarından akşam saat 21.27'de sanığın yolda karşılaştığı müştekiye tokat attığının tespit edildiği yer almıştı.



Olay nedeniyle müştekinin basit tıbbi müdahaleyle iyileşebilecek şekilde yaralandığı ve sanığın müştekiye karşı, dini inancı gereği giyim tarzından dolayı eylemi gerçekleştirdiği kaydedilen iddianamede, sanığın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "basit yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.



Olaya ilişkin açılan davanın görülmesine İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak. - İSTANBUL