Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran sanık hakim karşısına çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran sanık hakim karşısına çıkıyor - Son Dakika

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran sanık hakim karşısına çıkıyor

6 saat önce

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldıran sanık Berrak Karaoğlu'nun yargılanmasına başlanıyor.

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran sanık hakim karşısına çıkıyor, System.String[]

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldıran sanık Berrak Karaoğlu'nun yargılanmasına başlanıyor.


İstanbul Beşiktaş'ta Başörtülü öğretmen Şüdeha Nur Eriş'e saldıran tutuklu sanık Berrak Karaoğlu, 'Yaralama' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıkacak.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 Kasım 2019 da gerçekleşen olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, müşteki Şüheda Nur Eriş'in yolda yürüdüğü sırada tanımadığı Berrak Karaoğlu tarafından saldırıya uğradığı aktarılıyor.


İddianamede olaya ilişkin güvelik kamerası kayıtlarından akşam saat 21.27'de sanığın yolda karşılaştığı müştekiye tokat attığının tespit edildiği yer almıştı.


Olay nedeniyle müştekinin basit tıbbi müdahaleyle iyileşebilecek şekilde yaralandığı ve sanığın müştekiye karşı, dini inancı gereği giyim tarzından dolayı eylemi gerçekleştirdiği kaydedilen iddianamede, sanığın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "basit yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.


Olaya ilişkin açılan davanın görülmesine İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak. - İSTANBUL

Beşiktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gökhan Özoğuz, birbirlerine sarılan iki öğretmene verilen cezaya tepki gösterdi
Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı Okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenlere soruşturma Lazio ve Fiorentina, Burak Yılmaz'ı istiyor

Son Dakika Haberleri
17:07 Seyir halindeki otomobilin sürücüsü, el bombasını pimini çekerek yola bıraktı - Son Dakika Haber
17:02 TBMM'de Libya tezkeresi görüşmeleri (1) - Son Dakika Haber
16:59 Rögar kapağını çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika Haber
16:57 Osmaniye'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika Haber
16:54 Endonezya'daki sel felaketinde bilanço artıyor - Son Dakika Haber
16:51 Son Dakika: Saadet Partisi oylamaya dakikalar kala kararını değiştirdi ve tezkereye "hayır" oyu vereceklerini açıkladı - Son Dakika Haber
16:30 Lübnan Adalet Bakanı: Eski Nissan CEO'su Ghosn ile ilgili kırmızı bülten notu aldık - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 17:11:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran sanık hakim karşısına çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]