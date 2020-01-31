Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırdığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırdığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan... - Son Dakika

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırdığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan...

6 saat önce

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırdığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu'nun tahliyesine karar verildi.

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırdığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan..., System.String[]

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırdığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu'nun tahliyesine karar verildi. - İSTANBUL

Beşiktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:08 Kaynak: İHA
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