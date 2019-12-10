Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırıya ilişkin iddianame kabul edildi
Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırıya ilişkin iddianame kabul edildi - Son Dakika

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırıya ilişkin iddianame kabul edildi

6 saat önce

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K., hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırıya ilişkin iddianame kabul edildi, System.String[]

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K., hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.


İstanbul Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Berrak K. için 'Yaralama' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.


Şüpheli Berrak K. hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Berrak K., 2 Ocak 2020'de hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

İstanbul, Beşiktaş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:41 Kaynak: İHA
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