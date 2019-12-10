Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırıya ilişkin iddianame kabul edildi

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K., hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İstanbul Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Berrak K. için 'Yaralama' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Şüpheli Berrak K. hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Berrak K., 2 Ocak 2020'de hakim karşısına çıkacak.

(İrem Demir/İHA)