Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene yürüdüğü esnada saldıran Berrak K., çıkarıldığı savcılıkça...
Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene yürüdüğü esnada saldıran Berrak K., çıkarıldığı savcılıkça... - Son Dakika

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene yürüdüğü esnada saldıran Berrak K., çıkarıldığı savcılıkça...

6 saat önce

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene yürüdüğü esnada saldıran Berrak K., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene yürüdüğü esnada saldıran Berrak K., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene yürüdüğü esnada saldıran Berrak K., çıkarıldığı savcılıkça...

Beşiktaş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:06 Kaynak: İHA
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