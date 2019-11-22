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Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene yürüdüğü esnada saldıran Berrak K., çıkarıldığı savcılıkça...
6 saat önce
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene yürüdüğü esnada saldıran Berrak K., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:06 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene yürüdüğü esnada saldıran Berrak K., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi
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