Beşiktaş'ta Batshuayi ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlı ekipte yeni transfer Michy Batshuayi, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antreman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, orta şut çalışmasının ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla sona erdi.Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla devam edecek.