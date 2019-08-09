Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni 14 Ağustos'ta yapılacak
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni 14 Ağustos'ta yapılacak

19 dakika önce

Beşiktaş Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı'nın son günü olan 14 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni 14 Ağustos'ta yapılacak, System.String[]
Beşiktaş Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı'nın son günü olan 14 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre bayramlaşma töreni, Süleyman Seba Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek.
Kurban Bayramı, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattı!
Günlük burç yorumları 9 Ağustos 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Kurban kesme kurallarına uymayanlara 1794 lira para cezası uygulanacak Ürettikleri bıçakların kalitesi böyle test ediliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 10:01:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni 14 Ağustos'ta yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]