Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni 14 Ağustos'ta yapılacak
19 dakika önce
Beşiktaş Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı'nın son günü olan 14 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:42 Kaynak: AA
Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı
'nın son günü olan 14 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre bayramlaşma töreni, Süleyman Seba Spor
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Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek.
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