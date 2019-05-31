Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni 6 Haziran'da yapılacak
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Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni 6 Haziran'da yapılacak

38 dakika önce

Beşiktaş Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın son günü olan 6 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni 6 Haziran'da yapılacak, System.String[]
Beşiktaş Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın son günü olan 6 Haziran Perşembe günü yapılacak.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bayramlaşma töreni, Vodafone Park'ta bulunan White Pepper Restaurant'ta saat 11.00'de gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:23 Kaynak: AA
Vodafone Park, Ramazan Bayramı, 6 Haziran, Beşiktaş, Spor
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