Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı
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Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHABeşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, Vodafone Park'ta gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:32 Kaynak: DHA
Ali DANAŞ - İSTANBUL/ DHA
Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, Vodafone Park'ta gerçekleştirildi.
Törene Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, kulüp üyeleri ve alt yaş gruplarından mücadele eden sporcular katıldı.
Bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan Mican, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bundan sonraki bayramlarda da inşallah huzurlu mutlu günler geçirmek temennisiyle önümüzdeki sezonun, yeni hocamızla başarılı bir sezon olarak geçmesini temenni ediyorum" dedi.
Bayramlaşma töreni, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bayramlaşma töreninden görüntüler
Mican'ın konuşması
Detaylar
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