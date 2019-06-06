Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı
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Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı

56 dakika önce

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, Vodafone Park'ta gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı, System.String[]

Ali DANAŞ - İSTANBUL/ DHA Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, Vodafone Park'ta gerçekleştirildi. Törene Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, kulüp üyeleri ve alt yaş gruplarından mücadele eden sporcular katıldı. Bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan Mican, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bundan sonraki bayramlarda da inşallah huzurlu mutlu günler geçirmek temennisiyle önümüzdeki sezonun, yeni hocamızla başarılı bir sezon olarak geçmesini temenni ediyorum" dedi. Bayramlaşma töreni, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:43 Kaynak: DHA
Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, DHA, Vodafone Park, Spor
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