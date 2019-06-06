Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı
56 dakika önce
Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, Vodafone Park'ta gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:43 Kaynak: DHA
Ali DANAŞ - İSTANBUL/ DHA Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, Vodafone Park'ta gerçekleştirildi. Törene Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, kulüp üyeleri ve alt yaş gruplarından mücadele eden sporcular katıldı. Bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan Mican, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bundan sonraki bayramlarda da inşallah huzurlu mutlu günler geçirmek temennisiyle önümüzdeki sezonun, yeni hocamızla başarılı bir sezon olarak geçmesini temenni ediyorum" dedi. Bayramlaşma töreni, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.
İstanbul'a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi
Abdullah Avcı, Leicester City'den Fousseni Diabate'yi istiyor
Abdullah Avcı, 4 yıldız oyuncuyla yolların ayrılmasını istedi!
Beşiktaş'ın Edin Visca teklifi ortaya çıktı!