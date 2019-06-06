Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta bayramlaşma yapıldı
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Beşiktaş'ta bayramlaşma yapıldı

17 dakika önce

- Beşiktaş'ta bayramlaşma yapıldıİSTANBUL - Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Vodafone Park'ta gerçekleşti.

- Beşiktaş'ta bayramlaşma yapıldı
İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Vodafone Park'ta gerçekleşti. Beşiktaş Yönetim Kurulu Hüseyin Mican, bayramlaşmada hazır bulundu.
Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleşti. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, kulüp üyeleri ve alt yaş gruplarında sporcuların bulunduğu bayramlaşma töreni Vodafone Park'ta yapıldı. Bayramlaşma sırasında kısa bir açıklama yapan Hüseyin Mican, "Ramazan Bayramınız herkese mübarek olsun. Bundan sonraki bayramlarda da inşallah huzurlu mutlu günler geçirmek temennisiyle, önümüzdeki sezonun yeni hocamızla başarılı bir sezon olarak geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
Bayramlaşma töreni, çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla birlikte sona erdi.
Beşiktaş'ta bayramlaşma yapıldı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:16 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Vodafone Park, Beşiktaş, Spor
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