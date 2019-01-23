Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Bb Erzurumspor Hazırlıkları Sürüyor

Beşiktaş'ta Bb Erzurumspor Hazırlıkları Sürüyor

18 dakika önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta Bb Erzurumspor Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]


Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Daha sonra sahada yapılan pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik çalışmasının yer aldığı programlar uygulandı. Antrenman tam sahada yapılan çift devreli çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:36 Kaynak: DHA

Sabah, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi

Göztepe'de Ghilas Şoku Burak Yılmaz, 12 Yıl Sonra Beşiktaş Forması ile Taraftarın Önüne Çıkacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 14:54:44. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Bb Erzurumspor Hazırlıkları Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]