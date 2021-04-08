Beşiktaş'ta BB Erzurumspor mesaisi başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün oynanan Alanyaspor maçında oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas, dar alanda oyun kontrol pas ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL