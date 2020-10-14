Beşiktaş'ta belediyeden kültür sanat etkinliklerine destek - Son Dakika

Beşiktaş'ta belediyeden kültür sanat etkinliklerine destek

14.10.2020 15:48
Beşiktaş'ta belediyeden kültür sanat etkinliklerine destek, System.String[]

Pandemi süresince çok zor süreçler yaşayan kültür-sanat kurumları ve özel tiyatrolar, faaliyetleri çerçevesinde, Beşiktaş ilçesinde bulunan salonlardan yüzde 50 indirimle faydalanabilecek.

Pandemi süresince çok zor süreçler yaşayan kültür-sanat kurumları ve özel tiyatrolar, faaliyetleri çerçevesinde, Beşiktaş ilçesinde bulunan salonlardan yüzde 50 indirimle faydalanabilecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, aldıkları bu kararla, kültür ve sanatın önemli bir destekçisi olduklarını ve bu çevrelere koşulsuz desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Beşiktaş Belediyesi gerçekleştirdiği ekim ayı meclis toplantısında aldığı kararla kültür sanat kurumlarına, özel tiyatrolara, pandemi desteği olarak yüzde 50 indirimli salon tahsisi gerçekleştirecek. Alınan kararı, pandemi sürecinde zor koşullar yaşayan kültür-sanat çevresi sevinçle karşıladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat; "Kültür - sanat kurumlarına, özel tiyatrolara pandemi desteği olarak yüzde 50 indirimli salon tahsisi maddemiz, önemli bir gündem olarak meclis toplantımızdan geçti. Kültür ve sanatın başkenti olarak bilinen Beşiktaş, bu çevrelerin en büyük destekçisi olmaya devam edecektir. Sanatçılarımız pandemi sürecinde çok büyük özveride bulunup, güçlükler içinde kaldılar. Sanatın ve sanatçının güçlenmesi için omuz vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Beşiktaş'ta belediyeden kültür sanat etkinliklerine destek

Rıza Akpolat, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta belediyeden kültür sanat etkinliklerine destek - Son Dakika

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