Beşiktaş'ta berberler kepenkleri açtı - Son Dakika

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında 21 Mart 'ta kapatılan berberler ve kuaförler bugün itibariyle hizmete başladı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda hizmet veren bir berber dükkanı sabahın erken saatlerinde kepenklerini açarak uzun bir aranın ardından müşterilerini kabul etti. Açılma kararının son derece iyi bulduğunu belirten berber esnafı, "Çok özlemiştim mesleğimizi, yaklaşık 50 gündür kapalı haldeydik. Sıkıntılar yaşamaya başlamıştık. Açılma kararı çok iyi oldu. İnşallah memleketimiz içinde iyi olur. Uzakta oturuyoruz, o yüzden erken gelip müşterilerimizi almaya başladık" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında berberlerde bir koltuğun boş bırakılarak sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.

- İstanbul