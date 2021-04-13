Beşiktaş'ta beton mikseri 7 katlı binaya çarptı - Son Dakika

Beşiktaş'ta beton mikseri 7 katlı binaya çarptı

Beşiktaş'ta 7 katılı apartmanın duvarına beton mikseri çarptı.

Beşiktaş'ta 7 katılı apartmanın duvarına beton mikseri çarptı. Dikilitaş Mahallesi Yeni Gelin Zerde Sokak'ta hareket eden beton mikseri, henüz belirlenemeyen nedenle önce 7 katlı binanın çevresindeki demir korkuluklara, sonra da girişteki dairenin duvarına çarptı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda, beton mikserinin ön kısmı, yol ile binanın duvarı arasında asılı kaldı. Binanın demir korkuluklarına ait parçalar bahçeye düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Aracın kaldırılması için vinç istendi.

Son Dakika

Mesut Özil, Kızılay'ın Ramazan kampanyasına 100.000 euro bağışladı

Usta sanatçı Erol Uras, 85 yaşında hayatını kaybetti

İlaçla ev sakinlerini uyutan ve bir kilo altınla kaçan bakıcı aranıyor! Bulana büyük ödül var

Oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile ortak oyun geliştirecek

Bilecik'te pide almaya giden vatandaşlara 'zam' şoku

Adına sahte hesap açılarak "Hakan Ural'la benim oyum bir mi?" paylaşımı yapılan Aysun Kayacı ateş püskürdü

Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı

Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı