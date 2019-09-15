Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta beton mikseri devrildi
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Beşiktaş'ta beton mikseri devrildi

1 saat önce

Beşiktaş'ta beton mikseri devrildi.

Beşiktaş'ta beton mikseri devrildi.

Alınan bilgiye göre Dikilitaş Mahallesi Balmumcu Derece Sokağı'nda yapımı devam eden Kabataş- Mahmutbey metro inşaatı Fulya durağına giden Murat. Y. yönetimindeki 34 BYC 044 plakalı beton mikseri, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde bulunan sürücü kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

Sağlık ekipleri tedbir amaçlı sürücüyü hastaneye kaldırırken beton mikserinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Beşiktaş'ta beton mikseri devrildi

Mahmutbey, Beşiktaş, Kabataş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:46 Kaynak: AA
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