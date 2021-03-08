Beşiktaş'ta bir araçta uyuşturucu madde bulunması - Son Dakika

Beşiktaş'ta bir araçta uyuşturucu madde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi üzerindeki bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine araçta yaptığı aramada 15 gram esrar ve 4 gram eroin maddesi ele geçirdi. Dizi oyuncusu olduğu öğrenilen A.Ç. (22) ve yanındaki arkadaşı A.G.Ç. gözaltına alındı.

A.Ç. uyuşturucu madde kullanmadığını, araçta bulunduğundan haberi olmadığını, aracın yedek anahtarının eski erkek arkadaşında olduğunu ve aralarındaki tartışmadan dolayı uyuşturucu maddeyi eski erkek arkadaşı F.Ç'nin koymuş olabileceğini anlattı.

F.Ç. de gözaltına alınırken şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan şüpheliler, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.