Beşiktaş'ta bir binanın balkonu çöktü
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ŞİŞLİ'de 5 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu, bir alt katta bulunan dairenin balkonuna çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:42 Kaynak: DHA
ŞİŞLİ'de 5 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu, bir alt katta bulunan dairenin balkonuna çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay Şişli
Fulya Mahallesi Pehlivan Sokakta bulunan 5 katlı bir binada sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle bir alt katın balkonuna çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
- İstanbul
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