Beşiktaş'ta bir caminin tuvalet kapısının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta bir caminin tuvalet kapısının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

26.05.2022 08:46

İstanbul Beşiktaş'ta bir caminin tuvalet kapısının üçüncü defa çalınması anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Beşiktaş'ta bir caminin tuvalet kapısının üçüncü defa çalınması anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beşiktaş Türkali Mahallesi Uzunova Caddesi'nde bulunan Tuz Baba Camisi'nin tuvalet kapısı, farklı tarihlerde şüpheli kişi veya kişilerce üç defa çalındı.

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin, öğle saatlerinde sırtladığı beyaz bir kapıyla sokaktan geçişi görülüyor.

Caminin imamı ve cemaatin, olayı emniyete bildirerek, şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Cami cemaatinden Sadi Kahraman, kapıların daha önce de çalındığına işaret ederek, kapılar çalındıkça cemaat olarak yenisini yaptırmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Polisin, şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Beşiktaş'ta bir caminin tuvalet kapısının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
Beşiktaş'ta bir caminin tuvalet kapısının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
Beşiktaş'ta bir caminin tuvalet kapısının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
Beşiktaş'ta bir caminin tuvalet kapısının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

YORUMLAR
500
BEŞİKTAŞ'TA CAMİDEN ÇALDIKLARI KAPIYI SIRTLAYIP GÖTÜRDÜLER BEŞİKTAŞ'TA CAMİDEN ÇALDIKLARI KAPIYI SIRTLAYIP GÖTÜRDÜLER Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta bir caminin tuvalet kapısının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
14:44 Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan şaşkına çeviren savunma: Benimle küstüğünde kardeşimle birliktelik yaşıyordu
14:39 Kavgada kulağı ısırılarak koptu, parçayı ise martı alıp kaçtı
14:33 Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:57:16. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta bir caminin tuvalet kapısının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement