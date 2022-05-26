Beşiktaş'ta bir caminin tuvalet kapısının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul Beşiktaş'ta bir caminin tuvalet kapısının üçüncü defa çalınması anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beşiktaş Türkali Mahallesi Uzunova Caddesi'nde bulunan Tuz Baba Camisi'nin tuvalet kapısı, farklı tarihlerde şüpheli kişi veya kişilerce üç defa çalındı.

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin, öğle saatlerinde sırtladığı beyaz bir kapıyla sokaktan geçişi görülüyor.

Caminin imamı ve cemaatin, olayı emniyete bildirerek, şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Cami cemaatinden Sadi Kahraman, kapıların daha önce de çalındığına işaret ederek, kapılar çalındıkça cemaat olarak yenisini yaptırmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Polisin, şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.