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Beşiktaş'ta bir genç 9'uncu kattan atalayarak intihar etti

45 dakika önce

Beşiktaş'ta bir genç 9'uncu kattan atalayarak intihar ettiİSTANBUL - İstanbul Beşiktaş'ta bir genç 9'uncu kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Beşiktaş'ta bir genç 9'uncu kattan atalayarak intihar etti
İSTANBUL - İstanbul Beşiktaş'ta bir genç 9'uncu kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Gencin öldüğünü öğrenen yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Olay, saat 08.30 sıralarında Beşiktaş Konaklar Mahallesi Güneş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kardeşleri ile aynı evde yaşayan İsmail T., 9'uncu kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Kardeşinin hayatını kaybettiğini gören ağabey olay yerinde sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede intihar eden İsmail T.,'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme polis ekipleri İsmail T.,'nin hayatını kaybettiği alana güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından İsmail T.,'nin cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Beşiktaş'ta bir genç 9'uncu kattan atalayarak intihar etti
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:07 Kaynak: İHA
İstanbul Beşiktaş, İstanbul, Beşiktaş, Sağlık
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