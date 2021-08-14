İSTANBUL-ORTAKÖY'DE 8 KATLI OTEL İNŞAATINDA YANGIN-2 - Son Dakika

İSTANBUL-DHA-BEŞİKTAŞ, Ortaköy'de 8 katlı otel inşaatının çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kağıt ve atıkların yanmasıyla başlayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Beşiktaş Kaymakamı, Önder Bakan yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ortaköy'de tadilatta olan bir hotelin çatı katında 'kaynak işlemleri' esnasında çıkan yangına derhal müdahale edilmiştir. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu değildir." dedi.

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-Yanan çatı katı