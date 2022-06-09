Beşiktaş'ta bir kadının otelin terasından düşmesine ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta bir kadının otelin terasından düşmesine ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı

09.06.2022 17:08
Beşiktaş'ta bir kadının otelin terasından düşmesine ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı

Beşiktaş'ta otelin terasından düşen Ebru Cizdam'ın (41) ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Beşiktaş'ta otelin terasından düşen Ebru Cizdam'ın (41) ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda verilen kararda, Cizdam'ın 3 Mart'ta saat 01.10 sıralarında Beşiktaş'taki bir otel odasının terasından düşerek yaşamını yitirdiği belirtildi.

Otelde konaklayan Özgür Aydoğan ile Cizdam'ın dini nikahlı oldukları aktarılan kararda, Cizdam'ın düşme anına ilişkin bir kamera kaydının bulunmadığı kaydedildi.

Takipsizlik kararında Cizdam ve şüpheli Aydoğan'ın otel odasına girmeden önce aralarında bir arbede yaşanmış olmasının, düşmenin ölenin kendi eylemine bağlı olarak mı yoksa şüphelinin eylemine bağlı olarak mı gerçekleştiği hususunda şüphe uyandırdığına işaret edildi.

Bu olayda var olan şüphenin ortadan kaldırılmasının ölenin haklarının korunmasının yanında şüpheli açısından da önem taşıdığına vurgu yapılan kararda, "Yaşanan olayda bir kusuru olmaması halinde şüpheli, hayat arkadaşını kaybetmesi yanında soruşturma geçirerek manevi anlamda zor bir durumla karşı karşıya kalmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Düşme başlangıç anını gösteren bir kamera kaydının bulunmadığı ifade edilen kararda, bu durum karşısında olayın aydınlatılmasının tanık ve maddi delillerin değerlendirilmesi ile mümkün olacağı kaydedildi.

Şüphelinin ifadesi

Kararda ifadesine yer verilen Aydoğan, Cizdam ile bir gece kulübüne gittiklerini, alkol aldıklarını belirterek aralarında tartışma çıkması üzerine otele döndüklerini, Cizdam'ın odaya girmek istemediği için kendisini yere bıraktığını anlattı.

Odanın anahtarını ararken kendisine vurmaya çalışan "hayat arkadaşını" odaya götürdüğünü belirten Aydoğan, Cizdam'ın elini yüzünü yıkadıktan sonra sigara içmek için terasa çıktığını söyledi.

Cizdam'ın da teras devamındaki çatı kısmına çıktığını anlatan Aydoğan, "Ne yapıyorsun?" diye sorduğunda hayat arkadaşının kendisine döndüğünü ve adım atarken dengesini kaybederek düştüğünü aktardı.

Otopsi raporu

Otopsi sonucuna göre, Cizdam'ın yüksekten düşme sonrasında oluşan travmatik değişimler dışında başka bir ölüm nedeni olmadığı aktarılan kararda, otel odası içerisinde açık bir boğuşma izinin olmaması, cam korkuluğun bir kişinin kendi rızası dışında çatı uzantısına götürülmesine engel boyutta olduğu kaydedildi.

Takipsizlik kararında, "Ölenin odaya girdikten sonra ayağındaki çizmeleri çıkarıp balkona çıktığı sonrasında teras köşesindeki oturma yerinden istifade edip cam korkuluğu aşıp terasın çatı bölümüne ulaştığı, burada bulunurken kendisi gibi terasa çıkan Özgür Aydoğan'ın seslenmesi üzerine ona bakarken alkol ve uyuşturucu etkisinde dengesini kaybedip çatıdan düşerek yaşamını kaybettiği anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta bir kadının otelin terasından düşmesine ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı - Son Dakika

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