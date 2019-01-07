Beşiktaş'ta Bir Otomobil Yayaya Çarptı
38 dakika önce
Beşiktaş'ta kırmızı ışıkta duramayan bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.
Beşiktaş
'ta kırmızı ışıkta duramayan bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.
Alınan bilgiye göre, Barbaros Bulvarı
'da Zincirlikuyu
istikametine seyreden 34 NC 1071 plakalı otomobil, kırmızı ışığa rağmen yoluna devam etmek isteyince, o sırada karşıdan karşıya geçmekte olan Şule Tosun'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Tosun'u gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Yaralı Tosun, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yayaya çarpan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Beşiktaş Polis Merkezi
Amirliği'ne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:52 Kaynak: AA
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