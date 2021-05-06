Beşiktaş'ta bir vitrine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Beşiktaş'ta boş haldeki dükkanın vitrinine çarpan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Muallim Naci Caddesi'nde ilerleyen Kadir S'nin kullandığı 34 TT 1259 plakalı motosiklet, cadde üzerindeki boş bir dükkanın vitrinine çarptı.
Kazada sürücü Kadir S, yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kadir S, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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