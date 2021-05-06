Beşiktaş'ta bir vitrine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Muallim Naci Caddesi'nde ilerleyen Kadir S'nin kullandığı 34 TT 1259 plakalı motosiklet, cadde üzerindeki boş bir dükkanın vitrinine çarptı.

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