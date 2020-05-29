Beşiktaş'ta Boateng'e Rebocho formülü - Son Dakika

Beşiktaş'ta Boateng'e Rebocho formülü

Futbolcuların içerde biriken alacaklarının yanı sıra transfere de kaynak bulması gereken yönetim, bu sebeple yeni sezon planlamasını minimum maliyet üzerinden yapıyor.

Beşiktaş'ta Boateng'e Rebocho formülü, System.String[]

Futbolcuların içerde biriken alacaklarının yanı sıra transfere de kaynak bulması gereken yönetim, bu sebeple yeni sezon planlamasını minimum maliyet üzerinden yapıyor. Bu minimum maliyetin içinde yeni transferler olduğu kadar, mevcut futbolcuların maaşının revize edilmesi ve sözleşmesi biten oyuncuların yeni kontratlarının ciddi oranda düşürülmesi var.


İşe ilk olarak futbolcu maaşlarını düşürmekten başlayacak olan Başkan Ahmet Nur Çebi, karantinasının bitmesiyle bu görüşmeleri hızlandıracak. Bu günden itibaren yeniden Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gitmesi beklenen Başkan Çebi'nin, Futbol A Takım Sorumlu Yöneticisi Emre Kocadağ'la beraber maaş indirimi konusundaki görüşmeleri, kaldığı yerden devam ettirmesi bekleniyor. Öte yandan, sözleşmesi bitecek oyunculardan teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalmasını istediği isimlerle de görüşmeler bu süreç içinde başlayacak.



BOATENG'E REBOCHO FORMÜLÜ


Beşiktaş'ta Karius'un ayrılmasından sonra 22 kişiye düşen kadrodan 7 futbolcunun sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona ererken, farklı ülkeler ve takımlarda kiralık oynayan 9 futbolcu da geri dönecek.


Teknik direktör Sergen Yalçın, sözleşmesi bitecek ve kiralıktan geri dönecek oyuncular içinden seçme yaparak raporunu Başkan Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ'a sunacak. Sözleşmesi bitecek oyunculardan Atiba, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in belirlenen yeni mali şartları kabul etmeleri halinde kalması istenirken, Elneny için yeniden kiralama olanağı zorlanacak.


Rebocho ve Diaby ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Boateng'in durumunu da yeni mali şartları kabul edip etmeyeceği belirleyecek. Beşiktaş ile '10 maç 45 dakika oynarsa sözleşmesi uzar' şeklinde anlaşması bulunan Ganalı oyuncu 5 maçta bu şartı yakaladı ve 10 maçı tamamlarsa 1.7 milyon Euro'dan sözleşmesi uzayacak. Bu parayı vermeyi kesinlikle düşünmeyen yönetimin yeni şartarı kabul etmezse Boateng'in 10 maçı tamamlamasına izin vermemesi ve kadroya aldırmaması tek seçenek olacak. Siyah-beyazlılar aynı yöntemi Rebocho'da uygulamış ve Portekizli sol bek bir çok maçta kadroya alınmamıştı.


KİRALIKLARDAN SADECE LARİN VE FATİH AKSOY BAŞARILI OLDU


Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında kiralık gönderilen oyuncuların da önemli bir yerinin olması bekleniyordu. Ancak futbolcuların performansları bu konudaki beklentileri 2 isim haricinde boşa çıkaracak gibi...


Siyah-beyazlıların kiralık gönderdiği oyunculardan Mirin'in takımı ligden düşerken, genç stoper Alpay Çelebi çok ciddi bir sakatlık yaşadı ve hiç oynayamadı. Yine çok şey beklenen genç futbolculardan Erdem Secgin, Muhayyer Oktay, Sedat Şahintürk ve Hasic genelde sonradan oyuna girip az süre aldılar ve onbir futbolcusu olmayı başaramadılar.


Cyle Larinve Fatih Aksoy ise en çok süre alan ve takımlarının vazgeçilmezi olan iki futbolcu oldular. Fatih Aksoy'un yanı sıra Oğuzhan Özyakup'un gelecek sezonun kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılırken Cyle Larin için Zulte Waregem'in satın alama opsiyonunu kullanması kaynak arayışındaki yöentimin en büyük beklentisi durumunda...


Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 05:35 

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Boateng'e Rebocho formülü - Son Dakika Spor
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