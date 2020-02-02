Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Boateng sahaya çıktı - Son Dakika Spor
Beşiktaş'ta Boateng sahaya çıktı
6 saat önce
Beşiktaş'ın İtalya'nın Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu Kevin Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:51 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ın İtalya'nın Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu Kevin Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Süper Lig'in 20. haftasında deplasmandaki Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından bu sabah basına açık şekilde yenileme idmanı yapan Beşiktaş'ta gözler yeni transfer Boateng'in üzerindeydi. Beşiktaş'ın transferin son gününde Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız forvet, antrenman öncesinde takım arkadaşlarıyla sohbet etti ve sonra basın mensuplarına poz verdi. - İSTANBUL
Son Dakika Beşiktaş'ta yeni transfer Boateng ilk antrenmanına çıktı Spor beşiktaş'ın yeni transferi kevin boateng ilk antrenmanına çıktı TFF Başkanı'nın değişeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü İtalya Sağlık Bakanı Sperenza: Koronavirüsü izole ettik