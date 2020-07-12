Beşiktaş'ta Boateng, Yeni Malatyaspor maçında yok
Beşiktaşlı futbolcu Kevin Prince Boateng, sakatlığı sebebiyle yarın oynanacak Btc Turk Yeni Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.
Beşiktaşlı futbolcu Kevin Prince Boateng, sakatlığı sebebiyle yarın oynanacak Btc Turk Yeni Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından sol aşil tendon ağrısı sebebiyle antrenmana çıkamayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng'e yapılan muayene ve tetkikler neticesinde aşil tendinopatisi tanısı konulmuş ve tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştı. Ağrıları devam eden Boateng'in bugün yapılan kontroller neticesinde tedavisinin devam etmesine sağlık ekibimiz tarafından karar verilmiştir" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:43 Kaynak: DHA
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