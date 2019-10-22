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Beşiktaş'ta Braga maçı hazırlıkları

51 dakika önce

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Braga maçı hazırlıkları, System.String[]

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Georges N'Koudou, Burak Yılmaz, Abdoulay Diaby ve Douglas Santos'un yer almadığı, Victor Ruiz'in takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.

Oğuzhan Özyakup'un ise antrenmanda takımla çalıştığı kaydedildi.

Isınma hareketleriyle başlayan, pas ve pres çalışmasıyla devam eden idmanın, yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

Siyah-beyazlılar, Braga maçı hazılıklarını yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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