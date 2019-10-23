Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Braga maçı hazırlıkları
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Beşiktaş'ta Braga maçı hazırlıkları

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun üçüncü haftasında yarın Braga ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş'ta Braga maçı hazırlıkları, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun üçüncü haftasında yarın Braga ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan ve 15 dakikası basına açık olan antrenmana siyah-beyazlı futbolcular, koşu ve açma germe çalışmasıyla başladı.

Beşiktaşlı futbolcular bir süre de pas çalışması gerçekleştirdi.

Tedavileri devam eden Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Dorukhan Toköz, Abdoulay Diaby ve Douglas antrenmana katılmazken, Victor Ruiz ve Georges-Kevin N'Koudou takımdan ayrı koşu yaptı.

Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:04 Kaynak: AA
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