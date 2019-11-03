Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Braga maçı hazırlıkları başladı
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Beşiktaş'ta Braga maçı hazırlıkları başladı

7 saat önce

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda perşembe günü Braga ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş'ta Braga maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda perşembe günü Braga ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dün yapılan Antalyaspor maçında oynayan futbolcular antrenmanı sahada yapılan rejenarasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile idmana başladı, ardından ise pas, 5'e 2 çalışması ve minik kale maç yaptı. Antrenman, yarım sahada gerçekleştirilen çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, Braga maçı hazırlıklarına 5 Kasım Salı günü yapacağı sabah antrenmanıyla devam edecek.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:18 Kaynak: DHA
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