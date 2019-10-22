Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Braga maçı hazırlıkları sürüyor
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Beşiktaş'ta Braga maçı hazırlıkları sürüyor

45 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde Braga ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Braga maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde Braga ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Oğuzhan Özyakup, takımla birlikte çalıştı.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta mücadelesinde Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışma 1,5 saat sürdü. İdmana sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Georges N'Koudou, Burak Yılmaz, Abdoulay Diaby ve Douglas Santos katılmadı. Victor Ruic takımdan ayrı çalışırken, sakatlığını atlatan Oğuzhan Özyakup ise takımla birlikte çalıştı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasının yaptığı idman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Küçükçekmece Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okulları'ndan gelen bir grup öğrenci de antrenmanı takip ederken, idman sonrasında futbolcular, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirip forma imzaladı. Braga maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak olan siyah-beyazlılar, son antrenmanını akşam 18.00'de yapacak. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

(İHA)

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:20 Kaynak: İHA
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