BEŞİKTAŞ'TA HASTANE EK BİNASINDA YANGIN - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'TA HASTANE EK BİNASINDA YANGIN

31.08.2022 14:11
BEŞİKTAŞ'TA HASTANE EK BİNASINDA YANGIN

BEŞİKTAŞ'ta bulunan Sait Çiftçi Devlet Hastanesi ek hizmet binasının bodrum katında yangın çıktı.

BEŞİKTAŞ'ta bulunan Sait Çiftçi Devlet Hastanesi ek hizmet binasının bodrum katında yangın çıktı. Binadaki hastalar tahliye edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Sait Çiftçi Devlet Hastanesi ek hizmet binası ve içinde bulunan Beşiktaş 10 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nin bulunduğu 6 katlı binanın bodrum katında, saat 12.10 sıralarında, elektrikten kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Hastane yönetimi tüm hasta ve çalışanları tahliye ederken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri ise bina çevresini emniyet şeridiyle kapatarak önlem aldı. Yangında bodrum katında hasar oluştu.


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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA HASTANE EK BİNASINDA YANGIN - Son Dakika

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