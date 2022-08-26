SÜLEYMAN SEBA CADDESİ 'DÜNYANIN EN HAVALI CADDELERİ' ARASINA GİRDİ - Son Dakika
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SÜLEYMAN SEBA CADDESİ 'DÜNYANIN EN HAVALI CADDELERİ' ARASINA GİRDİ

26.08.2022 16:22
SÜLEYMAN SEBA CADDESİ 'DÜNYANIN EN HAVALI CADDELERİ' ARASINA GİRDİ

BEŞİKTAŞ'ta bulunan Süleyman Seba Caddesi bir derginin 20 bin kişiyle düzenlediği oylamada dünyanın en havalı 27. caddesi seçildi.

BEŞİKTAŞ'ta bulunan Süleyman Seba Caddesi bir derginin 20 bin kişiyle düzenlediği oylamada dünyanın en havalı 27. caddesi seçildi.

Kent rehberi ve kentsel yaşam dergisi 2022 yılının 'Dünyanın En Havalı Caddelerini' seçti. Dünya genelinde 20 bin kişinin yaptığı oylamada Beşiktaş'ta bulunan Süleyman Seba Caddesi, 27'inci sıradan listeye girerek En Havalı Caddelerinden biri oldu. Caddeki 'Sıraevler', caddenin baş tacı olarak nitelendirildi. Dünya genelinde 33 caddenin seçildiği listeye giren Süleyman Seba Caddesi'yle ilgili olarak mahalle sakinleri ve caddeye gezmeye gelenler caddenin övgüyü hak ettiğini söyledi.

"BU CADDEYİ DE ÇOK BEĞENDİK"

Cadde farklı şehirlerden de ziyarete gelenlerin ilgisini çekiyor. Balıkesir'den geldiğini söyleyen Tuğba Yılmaz, "Cadde ve mekanlar oldukça güzel, havalı. Biz Balıkesir'den geldik, İstanbul'a göre küçük bir şehir. İstanbul harika bu caddeyi de çok beğendik" dedi.

"BURADA HALA MAHALLE KÜLTÜRÜ VAR"12 yıldır caddede esnaflık yapan Derya Aydın, "Yaklaşık 12 yıldır bu caddede esnafım, burası çok güzel bir caddedir. Eskiden de beğenirdim, o halini de çok severdim. Şu an özellikle Akaretler Sıra Evler'in bulunduğu kısım yenilendikten sonra burası çok hareketlendi. Burada hala mahalle kültürü var, hala yaşayan çok eski yerlileri var, herkes birbirini tanıyor ve selamlaşıyor. Son yıllarda akşamları dışarıdan çok fazla insan gelmeye başladı. Yeni ve popüler mekanların açılmasından sonra hareketlendi. Seçilmesi çok hoşuma gitti, ben eskiden de bu yoldan geçerdim ve çok severdim" diye konuştu.

"DÜNYADA 27.OLMAK TÜRKİYE'DE 1.OLMAK ANLAMINA DA GELEBİLİR"Aynı caddede 41 yıldır atölyesinde ressamlık yapan Serdar Samancıoğlu, "Atatürk'ün annesinin oturduğu tarihi ev de buradadır. Caddede yenilenmiş ve restore edilmiş tarihi evler ve yapılar bulunuyor, bunlar caddeye çok büyük anlam kazandırmış yapılar. Caddeye bir diğer şekliyle "Akar evler", "Akaretler" de deniliyor. Hemen caddenin içinde "Şairler Sofası" denilen bölüm duruyor. Burada yaşamış, bu caddelerde gezip dolaşmış şairler, cumhuriyet döneminin önemli şairleri. Bunu takdir edenleri tebrik ederim, dünyada 27.olmak Türkiye'de 1. olmak anlamına da gelebilir. Süleyman Seba'nın da bu cadde için büyük bir anlamı var" dedi.

"TARİHİYLE, HAVASIYLA, İNSANIYLA ÇOK GÜZEL BİR CADDE"Gençlerin de ilgi gösterdiği cadde için Yasin Azad Adıyaman, "İstanbul Beşiktaş'ta okuyan ve çalışan bir genç olarak, özellikle bu caddede çalıştığım için çok mutluyum. Tarihiyle, havasıyla, insanıyla çok güzel bir cadde" derken caddede dolaşan Azra Düsef ise, "Bu cadde gerçekten güzel, Sakarya'dan geliyorum, özellikle caddenin mimarisi çok hoşuma gitti. İstanbul'u özellikle Beşiktaş'ı seviyorum. Sürekli burada olamamak benim için üzücü" diye konuştu.

LİSTENİN İLK BAŞI KANADA'DAN

Listenin birinci sırasında Kanada'nın Montreal kenti, Avusturalya'nın Melbourne kentinin yanı sıra İskoçya'nın Glasgow kenti 3'üncü sırada yer aldı. En Havalı Caddeleriyle listeye giren diğer kentler arasında Taipei, Kopenhag, Hong Kong, Berlin, Miami, Londra, Lizbon, Dublin, Madrid, New York ve Singapur yer aldı.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Süleyman Seba, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: SÜLEYMAN SEBA CADDESİ 'DÜNYANIN EN HAVALI CADDELERİ' ARASINA GİRDİ - Son Dakika
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