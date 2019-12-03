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Beşiktaş'ta Burak'a alternatif aranıyor

6 saat önce

Üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ta yönetim transfer için kolları sıvıyor.

Beşiktaş'ta Burak'a alternatif aranıyor, System.String[]

Üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ta yönetim transfer için kolları sıvıyor. Siyah-beyazlılar, devre arasında Burak Yılmaz'a alternatif olacak bir golcü oyuncu transfer etmek istiyor.


Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta topladığı 19 puanla zirveyle arasındaki farkı 3'e indiren ve şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u geride bırakmayı başaran Beşiktaş'ta gözler yönetime çevrildi. Devre arasında takıma takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlı idareciler, golcü arayışlarına başladı. Forvet hattında Burak Yılmaz'a alternatif bir ismi kadroya katmak isteyen Beşiktaş, birçok oyuncuyu gündemine aldı. Geçtiğimiz hafta Milano'ya giden yönetici Erdal Torunoğulları'nın burada forvet transferi için görüşmelerde bulunduğu öğrenilirken, Kartal'ın transfer listesindeki diğer isimlerin de Aston Villa'da forma giyen Jonathan Kodjia ve Slovan Bratislava'da forma giyen Sporar olduğu iddia edildi. Forvet takviyesi için çalışmalarına erkenden başlayan Torunoğulları, zirve yarışında fark oluşturacak bir isimle anlaşmaya vararak takıma takviye yapmayı planlıyor. - İSTANBUL

Burak Yılmaz, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:46 Kaynak: İHA
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Beşiktaş'ta Burak'a alternatif aranıyor
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