Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Antalyaspor maçı kamp kadrosunda
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Antalyaspor maçı kamp kadrosunda

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Antalyaspor maçı kamp kadrosunda

7 saat önce

Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Antalyaspor maçı kamp kadrosunda, System.String[]

Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı geçen Burak Yılmaz da kadroda yer aldı.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti. Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu isimlerde oluştu: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Gökhan Gönül, Abdoulay Diaby.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu
Galatasaray Yunus Akgün ve Emin Bayram ile yeni sözleşme imzaladı Galatasaraylı yerli futbolcular cuma namazında görüntülendi Trabzonspor'da Sturridge şoku! 1-3 hafta olmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 19:59:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Antalyaspor maçı kamp kadrosunda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]