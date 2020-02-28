Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan uyarılar: "Eksikleri kapatmalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan uyarılar: 'Eksikleri kapatmalıyız' - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan uyarılar: "Eksikleri kapatmalıyız"

1 saat önce

Takım kaptanı Burak Yılmaz da arkadaşlarıyla bir toplantı yaparken uyarılarda bulundu.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan uyarılar:

Takım kaptanı Burak Yılmaz da arkadaşlarıyla bir toplantı yaparken uyarılarda bulundu. Ligin en zorlu deplasmanlarından birine çıktıklarını hatırlatan Burak,


"Karşımızda çok iyi bir takım olacak. Rakibimiz hem diri hem de teknik. Bu karşılaşmada kesinlikle bireysel hataya yer vermememiz gerek. Hatta herkes saha içinde birbirinin eksiğini kapatmak için seferber olmalı" dedi. Maça istekli ve hırslı başlamalarının önemine dikkat çeken


Tecrübeli futbolcu, "Takım olarak maça çok iyi başlangıç yapmalıyız. Özellikle son maçlarda sergilediğiniz takım birlikteliği mükemmel, bunu tekrarlarsak galip gelmememiz için bir neden göremiyorum" ifadelerini kullandı.


Burak Yılmaz, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:44 
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