Beşiktaş'ta Burak Yılmaz derbiye yetişti

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz, Süper Lig'in 33. haftasındaki derbi maça yetişti.

Sakatlığı nedeniyle BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyen Burak Yılmaz, tedavisinin ardından Fenerbahçe maçında teknik direktör Sergen Yalçın tarafından 11 kişilik kadroya alındı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbide, bir önceki hafta oynanan Malatyaspor maçına göre 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında görev verdiği oyunculardan Abdoulay Diaby'nin yerine Kevin- Prince Boateng'i görevlendiren Sergen Yalçın, ödeme alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz'in yerine de Enzo Roco'ya şans verdi.

Malatya deplasmanında 11'de olan futbolculardan Georges-Kevin N'Koudou sarı kart cezalısı olduğu için derbide görev alamazken, Necip Uysal yedekler arasında yer buldu.

Sarı kart cezası sona eren Atiba Hutchinson da geçen hafta kadroda olmayıp derbide sahaya çıkan futbolcular arasında yer aldı.

Dorukhan Toköz iç saha maçlarında kadroda

Geçirdiği ağır sakatlığın ardından siyah-beyazlı takımla antrenmanlara çıkan Dorukhan Toköz, bir iç saha maçında yine kadroda kendine yer buldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın deplasmanlara götürmediği Dorukhan Toköz, Vodafone Park'ta oynanan derbi maçta 20 kişilik kadroya alındı.