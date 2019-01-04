Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Burak Yılmaz İlk İdmanına Çıktı

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz İlk İdmanına Çıktı

2 saat önce

Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan renklerine kattığı Burak Yılmaz, siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz İlk İdmanına Çıktı, System.String[]


Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan renklerine kattığı Burak Yılmaz, siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık olarak yapılan antrenmanda yeni transfer Burak Yılmaz da yer aldı. Çalışma öncesinde takımla bir araya gelen tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, Beşiktaşlı futbolculara Burak Yılmaz'ın transferiyle ilgili konuşma yaptı. İdman öncesinde takım halinde poz veren siyah-beyazlı futbolcular, ardından Antalya kampında sahadaki ilk antrenmanlarına başladılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Burak Yılmaz'ın idman sahasına gelişi

Şenol Güneş'in sahada konuşması

Burak Yılmaz ve futbolculardan detaylar

Genel görüntüler

: Gürkan DURAL

04.01.2019 - Haber Kodu : 190104082

04.01.2019 - Haber Kodu : 190104096

04.01.2019 - Haber Kodu : 190104099 - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:11 Kaynak: DHA

Trabzonspor, Beşiktaş, Burak Yılmaz, Spor
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