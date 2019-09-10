Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sevinci! Saha çalışmalarına başladı...
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sevinci! Saha çalışmalarına başladı...

6 dakika önce

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sevinci! Saha çalışmalarına başladı..., System.String[]

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.


Abdullah Avcı'nın kısa konuşmasının ardından koşu ile başlayan antrenmanda futbolcular çabukluk çalışmaları yaptı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.


Sakatlığı bulunan futbolculardan Burak Yılmaz, saha çalışmalarına başladı. Tecrübeli golcü, salonda yaptığı antrenmanın ardından takımdan ayrı koştu. Sakatlıkları bulunan Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup da takımdan ayrı salonda çalıştı.


Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Beşiktaş Spor Kulübü, Abdullah Avcı, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş transfer için Yusuf Yazıcı'dan yardım isteyecek
Burak Yılmaz forma istedi, Abdullah Avcı reddetti Falcao'nun metabolik yaşı 22 çıktı, doktorlar şaştı kaldı! Cengiz Ünder'den transfer bombası! İspanyollar duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 14:22:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sevinci! Saha çalışmalarına başladı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]