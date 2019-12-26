Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Enzo Roco, Gençlerbirliği maçında yok!

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Burak Yılmaz ve Enzo Roco'nun durumları belli oldu.



Sakaltıkları sebebiyle idmana katılmayan Burak Yılmaz ve Enzo Roco, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.



Tedavileri devam eden Dorukhan Toköz ve Douglas da antrenmanda yer almadı.



Taraftarlardan büyük destek



Siyah-beyazlı ekibin idmanını çok sayıda taraftar takip etti.



Meşaleler yakan ve tezahüratlar yapan siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına desteklerini gösterip, yarınki maç öncesi başarı dileklerinde bulundu.



Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...



Content Video - MevzuBahis | 26-27 Aralık 2019 İddaa tahminleri



