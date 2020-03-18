Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 8 isim... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 8 isim... - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 8 isim...

7 saat önce

Siyah-Beyazlılar'da Karius, Boyd, Diaby, Lens, Rebocho ve Douglas'la yolları ayıracak.

Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 8 isim..., System.String[]

Siyah-Beyazlılar'da Karius, Boyd, Diaby, Lens, Rebocho ve Douglas'la yolları ayıracak. Vida ve Ljajic'i de satıp transfer bütçesi oluşturacak.


Kadroda kiralık bulunan Karius, Diaby ve Rebocho'yla yeni sezonda çalışmayacak olan Siyah-Beyazlılar Boyd, Lens, Douglas'ı da ya satacak ya da kiralık verecek. Karius'un yerine ise Volkan Babacan transfer edilecek.


TRANSFERLER SCOUT ÇALIŞMASIYLA!


Beşiktaş Yönetimi Vida ve Ljajic'i satarak yeni transferler için bütçe oluşturmak istiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin direktifleri doğrultusunda iyi bir scout çalışması sonrası transferler yapılacak.


NKOUDOU VE BOYD YALANLAMASI


Beşiktaş Kulübü, N'Koudou ve Boyd'un koronavirüs nedeniyle idmana çıkmadığına yönelik iddiaları yalanladı. İki futbolcunun idmanla yer aldığı belirtildi. (Sabah)


Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:23 

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