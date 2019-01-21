Beşiktaş'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cuma günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'u konuk edecek Beşiktaş
, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Antrenmana ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar, dar alanda pas çalışmalarının ardından taktik idman yaptı.
İdman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, yarın sabah gerçekleştirilecek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.