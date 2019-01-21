Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

12 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cuma günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cuma günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar, dar alanda pas çalışmalarının ardından taktik idman yaptı.

İdman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın sabah gerçekleştirilecek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:43 Kaynak: AA

Beşiktaş, Spor
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