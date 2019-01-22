Beşiktaş'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cuma günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cuma günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.



Salonda yapılan ısınma hareketleri, denge ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan idmanın, daha sonra sahada devam ettiği aktarıldı.



Antrenmanda pas, dar alanda oyun, kontrol pas ve taktik organizasyonlarının ardından çift kale maç ve şut çalışması yapıldığı kaydedildi.



Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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