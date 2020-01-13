Beşiktaş'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Adem Ljajic idmana katılmadı.

Beşiktaş'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Adem Ljajic idmana katılmadı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Çeşitli pas ve top kapma idmanlarının ardından da alan oyunları oynandı.


Antrenman minyatür kale ve yarım sahada yapılan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.


Siyah-beyazlı ekip yarın yapacağı idmanın ardından 14.30'da özel uçakla Erzurum'a gidecek.

Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:24 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir
Asker eğlencesinde yengesini öldüren adam tutuklandı Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı Gemlik'te arsa fiyatları yarı yarıya arttı Damızlık boğalara verilen ilacı kullanan adam, 3 gün ağrılar içinde kıvranınca acilen cinsel organ ameliyatına alındı

Son Dakika Haberleri
22:04 Tahir Büyükakın'dan Merih Demiral'a "geçmiş olsun" telefonu - Son Dakika Spor
22:03 Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz liderliğini sürdürdü - Son Dakika Spor
22:02 Fenerbahçe kupa maçı için Kayseri'ye geldi - Son Dakika Spor
22:00 Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen'den transfer açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor
21:55 Altay, sol bek Doğa İşeri'yi kadrosuna kattı - Son Dakika Spor
21:24 Rıdvan Dilmen, Berat Albayrak'ın Ali Koç'a söylediği sözü canlı yayında açıkladı - Son Dakika Spor
20:16 Sezonu kapattığı açıklanan Merih'ten ilk açıklama - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 22:10:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]