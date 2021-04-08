Beşiktaş'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Çeşitli pas ile top kapma çalışmaları sonrası mini kale ve tam sahada çift kale maç oynayan futbolcular, şut idmanıyla günü tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'basın cezası' yedi