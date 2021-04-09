Beşiktaş'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular bir süre çeşitli pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Süper Lig'in 34. haftasında 11 Nisan Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş , hazırlıklarına devam etti.

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