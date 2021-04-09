Beşiktaş'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 34. haftasında 11 Nisan Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular bir süre çeşitli pas çalışmaları gerçekleştirdi.
Minik kale maçın ardından çift kale maç oynayan Beşiktaşlı futbolcular şut idmanıyla günü tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanın ardından özel uçakla Erzurum'a giderek kampa girecek.
Kaynak: AA
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