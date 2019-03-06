Beşiktaş'ta Çakan Şimşekler Gökyüzünü Aydınlattı
11 dakika önce
Beşiktaş'ta gökyüzü aniden kara bulutlarla kaplandı, çakan şimşekler kameralar tarafından görüntülendi.
Beşiktaş'ta gökyüzü aniden kara bulutlarla kaplandı, çakan şimşekler kameralar tarafından görüntülendi.
Beşiktaş'ta akşamüzeri gökyüzünü aniden kara bulutlar kapladı. Kara bulutların ardından çakan şimşeklerin şiddeti kameralar tarafından görüntülendi. Gündüzün biranda geceye döndüğü anlarda gökyüzünü şimşekler aydınlattı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:30 Kaynak: İHA
Beşiktaş, Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Kız Arkadaşıyla Yürüyen Genç Adam, Silahlı Saldırıya Uğradı! O Anlar Kamerada
Şenol Güneş Yarın Basın Toplantısı Düzenleyecek
Beşiktaş, Teknik Direktör Listesinin Başına Razvan Lucescu'yu Aldı