Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Çakan Şimşekler Gökyüzünü Aydınlattı

Beşiktaş'ta Çakan Şimşekler Gökyüzünü Aydınlattı

11 dakika önce

Beşiktaş'ta gökyüzü aniden kara bulutlarla kaplandı, çakan şimşekler kameralar tarafından görüntülendi.

Beşiktaş'ta Çakan Şimşekler Gökyüzünü Aydınlattı, System.String[]
Beşiktaş'ta gökyüzü aniden kara bulutlarla kaplandı, çakan şimşekler kameralar tarafından görüntülendi.

Beşiktaş'ta akşamüzeri gökyüzünü aniden kara bulutlar kapladı. Kara bulutların ardından çakan şimşeklerin şiddeti kameralar tarafından görüntülendi. Gündüzün biranda geceye döndüğü anlarda gökyüzünü şimşekler aydınlattı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:30 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Güncel
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